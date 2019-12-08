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У Раді озвучили план "Б" на
випадок проблем з газом цієї...

У Раді озвучили план "Б" на випадок проблем з газом цієї...
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 23:18

  Попаданец написав:Электроотопление-это тема бывшего руководства нашего города, мы уже второй сезон с эти живём. Так что надеемся на глобальное потепление, что-бы -20 не было.

А вот это Вы зря. Радуйтесь, что отключили центральное отопление. Веть из чего состояла стоимость одного? Энергоноситель, ремонт устаревшего оборудования, ремонт гнилых теплотрасс, зарплаты куче работников и чиновников, воровство на всех уровнях, обогрев атмосферы, компенсации за тех кто не платит. А так, у Вас своя котельная без лишних затрат. А если это электрокотелня и Вы сделали все правильно - это даже дешевле чем газ. Правда есть один минус - аварии на электросетях случаются чаще чем с газовой трубой, но цена отопления перекроет вам такого рода неудобства.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 23:03

Re: У Раді озвучили план

  pivy21 написав:Как начал читать про 40 Вт на кв.м и 5 КВт ввода в хрущевки, за голову схватился.

Если это камень был в мой огород - то советую посты не по диагонали читать.
Я про хрущи не писал нигде. У меня договорная мощность 10 квт, дому 30 лет. На входе 8 квт нагрузку держит линия - проверял, правда алюминий полностью заменен на медь.
Про внешнюю сеть, что она не выдержит - повторять не буду, я на этом главный акцент и сделал.
Теперь по электро отоплению.
Возможно применение нескольких вариантов:
— электрокотел и классическая радиаторная схема отопления;
— электрокотел и комбинированная система отопления: радиаторы + “теплый пол”; — электрокотел нагревает воду для водяного “теплого пола”;
— электрический “теплый пол”
Учитывая высокий КПД электрокотлов (около 95-98%) все схемы имеют практически одинаковые эксплуатационные расходы, за исключением отопления только “теплым полом” — тогда расходы уменьшаются на 10-15% независимо водяной “теплый пол” или из электро-кабеля.
Строительные нормы и правила предусматривают температуру отопительного прибора 85°С и затраты на обогрев помещения 89 Вт на 1 м2. Но, где вы такую температуру батарей видели? А ведь именно из этого расчета мы платим за отопление. А разница в почти 40 Вт на каждый метр обогреваемой площади, оплачиваемая нами, идет на обогрев зеленых дорожек среди снежных заносов.
В лучшем случае в батареях есть +40-42, а часто и +36-38 (вот лично у меня температура в стояках сейчас где то +37).

А это значит, что выделяют в помещении они ну не более 40-45 Вт на 1 м2.
Поэтому то про 40 вт, как реальном, а не книжном нормативе я и написал.
10 кв.м комната, при высоте 2,7 - это 27 кубометров.
Для обогрева одного кубометра объема помещения необходимо от 4 до 8 ватт электроэнергии в час, в зависимости от температуры.
Получаем 108-216 вт. Для квартиры в 50 квадратов это 540-1080 вт.
При тарифе 90 копеек за киловатт стоимость отопления одного квадратного метра помещения = 6-10 гривны в месяц.
Как то так 8)
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
EKO
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