Додано: Сер 11 гру, 2019 23:03

pivy21 написав: Как начал читать про 40 Вт на кв.м и 5 КВт ввода в хрущевки, за голову схватился. Как начал читать про 40 Вт на кв.м и 5 КВт ввода в хрущевки, за голову схватился.

Если это камень был в мой огород - то советую посты не по диагонали читать.Я про хрущи не писал нигде. У меня договорная мощность 10 квт, дому 30 лет. На входе 8 квт нагрузку держит линия - проверял, правда алюминий полностью заменен на медь.Про внешнюю сеть, что она не выдержит - повторять не буду, я на этом главный акцент и сделал.Теперь по электро отоплению.Возможно применение нескольких вариантов:— электрокотел и классическая радиаторная схема отопления;— электрокотел и комбинированная система отопления: радиаторы + “теплый пол”; — электрокотел нагревает воду для водяного “теплого пола”;— электрический “теплый пол”Учитывая высокий КПД электрокотлов (около 95-98%) все схемы имеют практически одинаковые эксплуатационные расходы, за исключением отопления только “теплым полом” — тогда расходы уменьшаются на 10-15% независимо водяной “теплый пол” или из электро-кабеля.Строительные нормы и правила предусматривают температуру отопительного прибора 85°С и затраты на обогрев помещения 89 Вт на 1 м2. Но, где вы такую температуру батарей видели? А ведь именно из этого расчета мы платим за отопление. А разница в почти 40 Вт на каждый метр обогреваемой площади, оплачиваемая нами, идет на обогрев зеленых дорожек среди снежных заносов.В лучшем случае в батареях есть +40-42, а часто и +36-38 (вот лично у меня температура в стояках сейчас где то +37).А это значит, что выделяют в помещении они ну не более 40-45 Вт на 1 м2.Поэтому то про 40 вт, как реальном, а не книжном нормативе я и написал.10 кв.м комната, при высоте 2,7 - это 27 кубометров.Получаем 108-216 вт. Для квартиры в 50 квадратов это 540-1080 вт.При тарифе 90 копеек за киловатт стоимость отопления одного квадратного метра помещения = 6-10 гривны в месяц.Как то так