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В Україні створять
цифровий ІD громадянина

В Україні створять цифровий ІD громадянина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:24

В Україні створять цифровий ІD громадянина

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України — верифікацію користувачів електронних реєстрів.

Дивися повний текст В Україні створять цифровий ІD громадянина.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:24

Правительству и новой власти вообще кроме как продажей земли и чипизацией оставщиихся украинцев больше заняться совсем нечем?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 17:57

  blueiceua написав:Правительству и новой власти вообще кроме как продажей земли и чипизацией оставщиихся украинцев больше заняться совсем нечем?

дык всех рабов надо пересчитать и закрепить за землей , а землю раздать Помещикам за землей и за помещиками закрепить крепостных
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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О чём-нибудь из заявленного можно хоть что-то сказать в прошедшем времени? Балаболы!
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