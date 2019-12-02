Уряд запустив пілотний проект для створення цифрового ID громадян України — верифікацію користувачів електронних реєстрів.
Дивися повний текст В Україні створять цифровий ІD громадянина.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:24
В Україні створять цифровий ІD громадянина
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні створять цифровий ІD громадянина.
Додано: Сер 04 гру, 2019 17:24
Правительству и новой власти вообще кроме как продажей земли и чипизацией оставщиихся украинцев больше заняться совсем нечем?
Додано: Сер 04 гру, 2019 18:04
О чём-нибудь из заявленного можно хоть что-то сказать в прошедшем времени? Балаболы!
Додано: Сер 04 гру, 2019 22:46
согласен создать рынок земли продать землю помещикам и каждому помещику вместе с землей продать крепостных , а перед этим их посчитать , ибо количество душ как никак на цену земли влияет
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
|