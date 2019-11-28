Зміцнення гривні — природний процес.
Дивися повний текст У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют.
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Додано: Сер 04 гру, 2019 20:15
У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют
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Дивися повний текст У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют.
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:51
"Сегодня фундаментальные факторы... "
С каких пор спекулятивные деньги, которые хлынули на дикие процентные ставки по ОВГЗ стали "фундаментальными причинами" ? А я раньше Чурия считал более умным, похоже ошибался.
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