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У Нацбанку пояснили стрімке
падіння курсу валют

У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:15

У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют

Пропонуємо до обговорення:
Зміцнення гривні — природний процес.

Дивися повний текст У Нацбанку пояснили стрімке падіння курсу валют.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:51

"Сегодня фундаментальные факторы... "
С каких пор спекулятивные деньги, которые хлынули на дикие процентные ставки по ОВГЗ стали "фундаментальными причинами" ? А я раньше Чурия считал более умным, похоже ошибался.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:06

"рубль" силен как никогда. Пишите исчо.
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:34

достали доллар из мешков, а девать куда, за крдон спросят где и откуда деньги, а тут купят овгз и все награбленое узаконят, даже если будет обвал то много не потеряют. вот и чудо по украински, а чуда нет есть тень, а в тени миллиарды и не знают куда деть.
alekc_sizov
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