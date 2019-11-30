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Земельна реформа принесе 9
мільярдів за 3 місяці — Милованов

Земельна реформа принесе 9 мільярдів за 3 місяці — Милованов
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:42

Земельна реформа принесе 9 мільярдів за 3 місяці — Милованов

Пропонуємо до обговорення:
Міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що земельну реформу треба впроваджувати якомога раніше, адже зняття мораторію на продаж може принести близько 9 мільярдів гривень за 3 місяці.

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