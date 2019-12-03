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Укрпошта запустила тестову
доставку з Польщі (інфографіка)

Укрпошта запустила тестову доставку з Польщі (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:51

Укрпошта запустила тестову доставку з Польщі (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Укрпошта разом із польськими партнерами запустила тестову доставку посилок в Україну.

Дивися повний текст Укрпошта запустила тестову доставку з Польщі (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:51

А оценка посылки и растаможка? а список запрещенных товаров для пересылки где?
agcsc
 
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