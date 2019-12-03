Укрпошта разом із польськими партнерами запустила тестову доставку посилок в Україну.
Дивися повний текст Укрпошта запустила тестову доставку з Польщі (інфографіка).
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Додано: Сер 04 гру, 2019 20:51
Укрпошта запустила тестову доставку з Польщі (інфографіка)
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Дивися повний текст Укрпошта запустила тестову доставку з Польщі (інфографіка).
Додано: Сер 04 гру, 2019 20:51
А оценка посылки и растаможка? а список запрещенных товаров для пересылки где?
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