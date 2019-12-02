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ВР ухвалила законопроект
про ринок електроенергії

ВР ухвалила законопроект про ринок електроенергії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:03

ВР ухвалила законопроект про ринок електроенергії

Пропонуємо до обговорення:
ВР ухвалила в другому читанні зміни до Закону України “Про ринок електричної енергії”.

Дивися повний текст ВР ухвалила законопроект про ринок електроенергії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:03

Не понял можно из рф или нет?
yama
 
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