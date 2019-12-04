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Huawei повністю замінила
американські компоненти в...

Huawei повністю замінила американські компоненти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:57

Huawei повністю замінила американські компоненти в...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei почала виробництво мобільних пристроїв, в яких більше немає жодного компонента, виробленого в США.

Дивися повний текст Huawei повністю замінила американські компоненти в смартфонах.
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