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Huawei повністю замінила американські компоненти в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 22:57
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Huawei почала виробництво мобільних пристроїв, в яких більше немає жодного компонента, виробленого в США.
Дивися повний текст Huawei повністю замінила американські компоненти в смартфонах
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Сер 02 жов, 2019 06:51
Джон