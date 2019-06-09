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Відтепер ліфти проєктуватимуть у новозбудованому житлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 04 гру, 2019 23:15
Пропонуємо до обговорення:
Нові будівельні норми щодо житлових будинків, які вступили в дію 1 грудня
Дивися повний текст Відтепер ліфти проєктуватимуть у новозбудованому житлі від 4-ох поверхів
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