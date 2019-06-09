RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відтепер ліфти проєктуватимуть
у новозбудованому житлі...

Відтепер ліфти проєктуватимуть у новозбудованому житлі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 23:15

Відтепер ліфти проєктуватимуть у новозбудованому житлі...

Пропонуємо до обговорення:
Нові будівельні норми щодо житлових будинків, які вступили в дію 1 грудня

Дивися повний текст Відтепер ліфти проєктуватимуть у новозбудованому житлі від 4-ох поверхів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92215
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Відтепер зареєструвати громадську організацію в Україні...
R2 » Нед 23 чер, 2019 14:33
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 14:33
yama
У Києві в метро будуть встановлювати ліфти
R2 » Нед 09 чер, 2019 12:42
4 362
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 12:37
kos1970
Ліфти зроблять обов’язковими у п’ятиповерхівках...
R2 » Сер 20 бер, 2019 11:03
3 367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 бер, 2019 13:10
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16761)
04.12.2019 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.