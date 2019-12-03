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Дороги з відходів: в Україні
дозволили будувати дороги з...

Дороги з відходів: в Україні дозволили будувати дороги з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 09:59

Дороги з відходів: в Україні дозволили будувати дороги з...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд дозволив застосування відходів виробництва, зокрема металургійних шлаків і золи виносу, в дорожньому будівництві.

Дивися повний текст Дороги з відходів: в Україні дозволили будувати дороги з шлаків і золи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:00

осталось разрешить дороги протаптывать
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:12

золой и шлаками замещают полимерные добавки, но не битум в асфальтобетонной смеси.
И сюда приплели русских, паранойа неизлечима
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:17

Браво! Ви зробили це разом! Кінець епохи бідності! Тепер Ахметов і проблему накопичення шлаків на своїх підприємствах вирішить, ще й непогано заробить. За наші гроші.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:37

Re: кто это сделал?..

Это мы? это они? или оно само?
sal
 
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