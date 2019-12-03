Уряд дозволив застосування відходів виробництва, зокрема металургійних шлаків і золи виносу, в дорожньому будівництві.
Дивися повний текст Дороги з відходів: в Україні дозволили будувати дороги з шлаків і золи.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 09:59
Дороги з відходів: в Україні дозволили будувати дороги з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дороги з відходів: в Україні дозволили будувати дороги з шлаків і золи.
Додано: Чет 05 гру, 2019 10:12
золой и шлаками замещают полимерные добавки, но не битум в асфальтобетонной смеси.
И сюда приплели русских, паранойа неизлечима
Додано: Чет 05 гру, 2019 10:17
Браво! Ви зробили це разом! Кінець епохи бідності! Тепер Ахметов і проблему накопичення шлаків на своїх підприємствах вирішить, ще й непогано заробить. За наші гроші.
Додано: Чет 05 гру, 2019 10:37
Re: кто это сделал?..
Это мы? это они? или оно само?
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