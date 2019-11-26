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Вітренко розповів про умови
України для продовження...

Вітренко розповів про умови України для продовження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:51

Вітренко розповів про умови України для продовження...

Пропонуємо до обговорення:
Україна впроваджує європейську методологію розрахунку тарифу, який застосовується до транзиту газу. Такий підхід України гарантує, що транзит газу з Росії буде економічно вигідним для України, Європи та Росії.

Дивися повний текст Вітренко розповів про умови України для продовження транзиту газу з РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 10:51

Надо было привести в порядок ГТС , чтобы затраты на её экспуалатацию были поменьше.
А то труба то старая совецкая, а плату за нее хотите как за новую европецкую.
tatarinov09101985
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