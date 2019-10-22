"Добудуйте!" - під офісом Зеленського мітингують...

Микитась заявил, что из «Укрбуда» вывели более 4 млрд грн

Генеральный директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода продает активы девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. Об этом заявил бывший директор «Укрбуд» и экс-нардеп Максим Микитась в эфире телеканала «Прямой».



По его словам, после ряда надуманных скандалов касательно «Укрбуда», компанию продали ресторатору Федотенкову в обход основного владельца.



Микитась рассказал, что подписал определённые меморандумы в период поиска инвесторов. Эти меморандумы якобы не несут никаких юридических последствий. Однако основная часть из них была подделана – подделаны подписи Микитася.



«То есть не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы хотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было», — утверждает экс-депутат.



Также Микитась считает, что корпорация до сих принадлежит ему, поскольку он передал «Укрбуд» в управление Олегу Майбороде по трастовому соглашению, но оставался бенефициаром всех основных компаний. Корпорация объединяет десятки компаний, но главные – это «Укрбуд Девелопмент» и «Укрстройинвест».



Впрочем, бывший владелец «Укрбуда» признал, что на сегодняшний день полностью потерял управление корпорацией.



«На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих «Укрбуду»», — рассказывает бывший депутат.



По словам Микитася, три названные им человека ответственны перед инвесторами за ход строительства на объектах и недостачу средств. Микитась утверждает, что из «Укрбуда» вывели активы доходностью свыше 4 млрд грн.



Добавим, что Федотенков в 2000-х годах занимался торговлей замороженными морепродуктов. В настоящее время он является совладельцем компании «ФМ Групп» вместе с Сергеем Матвиенко. Она занимается сетью ресторанов «Tarantino family» – 57 заведений этого бренда находится в Киеве, 17 – в Москве и один – в Лондоне.



По информации СМИ, Федотенков представляет в «Укрбуде» интересы других крупных инвесторов.



Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему главе «Укрбуда» Максиму Микитасю из-за аферы с квартирами для нацгвардейцев. 25 ноября за Микитая внесли залог в размере 80 млн грн, который ему присудила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Также суд разрешил экс-нардепу не носить электронный браслет.