"Добудуйте!" - під офісом Зеленського мітингують...
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Вранці 5 грудня в Києві на вулиці Банковій під будівлею Офісу президента України інвестори більше 20 житлових комплексів держкорпорації "Укрбуд" проводять мітинг в зв'язку з повною зупинкою будівництва будинків в різних регіонах України.
Законов по которым людям продают воздух существовать не должно. А так и согласен с протестующими - потому что это мошенничество а то и грабеж из--за отсутствия контроля государства, а с другой не согласен, поскольку некоторые на перепродаже и сдаче в аренду квартир построили целый полузаконный бизнес.
Микитась заявил, что из «Укрбуда» вывели более 4 млрд грн
Генеральный директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода продает активы девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. Об этом заявил бывший директор «Укрбуд» и экс-нардеп Максим Микитась в эфире телеканала «Прямой».
По его словам, после ряда надуманных скандалов касательно «Укрбуда», компанию продали ресторатору Федотенкову в обход основного владельца.
Микитась рассказал, что подписал определённые меморандумы в период поиска инвесторов. Эти меморандумы якобы не несут никаких юридических последствий. Однако основная часть из них была подделана – подделаны подписи Микитася.
«То есть не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы хотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было», — утверждает экс-депутат.
Также Микитась считает, что корпорация до сих принадлежит ему, поскольку он передал «Укрбуд» в управление Олегу Майбороде по трастовому соглашению, но оставался бенефициаром всех основных компаний. Корпорация объединяет десятки компаний, но главные – это «Укрбуд Девелопмент» и «Укрстройинвест».
Впрочем, бывший владелец «Укрбуда» признал, что на сегодняшний день полностью потерял управление корпорацией.
«На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих «Укрбуду»», — рассказывает бывший депутат.
По словам Микитася, три названные им человека ответственны перед инвесторами за ход строительства на объектах и недостачу средств. Микитась утверждает, что из «Укрбуда» вывели активы доходностью свыше 4 млрд грн.
Добавим, что Федотенков в 2000-х годах занимался торговлей замороженными морепродуктов. В настоящее время он является совладельцем компании «ФМ Групп» вместе с Сергеем Матвиенко. Она занимается сетью ресторанов «Tarantino family» – 57 заведений этого бренда находится в Киеве, 17 – в Москве и один – в Лондоне.
По информации СМИ, Федотенков представляет в «Укрбуде» интересы других крупных инвесторов.
Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему главе «Укрбуда» Максиму Микитасю из-за аферы с квартирами для нацгвардейцев. 25 ноября за Микитая внесли залог в размере 80 млн грн, который ему присудила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Также суд разрешил экс-нардепу не носить электронный браслет.
Ну це якийсь дебілізм населення ... Скільки ж можна на граблі наступати ... З іншого боку - держава це все дуже легко може ліквідувати назавжди - прийняти закони , згідно з якими можна продавати тільки готове житло ...
Puente написав:Ну це якийсь дебілізм населення ... Скільки ж можна на граблі наступати ... З іншого боку - держава це все дуже легко може ліквідувати назавжди - прийняти закони , згідно з якими можна продавати тільки готове житло ...
Угу. И так же легко и просто никто ничего не будет строить. -- деньги-то где брать?