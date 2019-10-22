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"Добудуйте!" - під офісом
Зеленського мітингують...

"Добудуйте!" - під офісом Зеленського мітингують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:08

"Добудуйте!" - під офісом Зеленського мітингують...

Пропонуємо до обговорення:
Вранці 5 грудня в Києві на вулиці Банковій під будівлею Офісу президента України інвестори більше 20 житлових комплексів держкорпорації "Укрбуд" проводять мітинг в зв'язку з повною зупинкою будівництва будинків в різних регіонах України.

Дивися повний текст \"Добудуйте!\" - під офісом Зеленського мітингують інвестори \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:08

Что значит добудуйте? Вы как инвесторы купили риск. Он сработал. Не хотели риска-брали бы готовое. Конечно дороже,но без риска.
LuckyG
 
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Вы держитесь , всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:20

Законов по которым людям продают воздух существовать не должно. А так и согласен с протестующими - потому что это мошенничество а то и грабеж из--за отсутствия контроля государства, а с другой не согласен, поскольку некоторые на перепродаже и сдаче в аренду квартир построили целый полузаконный бизнес.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:29

Микитась заявил, что из «Укрбуда» вывели более 4 млрд грн
Генеральный директор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода продает активы девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. Об этом заявил бывший директор «Укрбуд» и экс-нардеп Максим Микитась в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, после ряда надуманных скандалов касательно «Укрбуда», компанию продали ресторатору Федотенкову в обход основного владельца.

Микитась рассказал, что подписал определённые меморандумы в период поиска инвесторов. Эти меморандумы якобы не несут никаких юридических последствий. Однако основная часть из них была подделана – подделаны подписи Микитася.

«То есть не были поставлены подписи на одной странице. Можно же подсунуть сюда что угодно, что мы хотим. Кроме того, юридического оформления многомиллиардной компании не было», — утверждает экс-депутат.

Также Микитась считает, что корпорация до сих принадлежит ему, поскольку он передал «Укрбуд» в управление Олегу Майбороде по трастовому соглашению, но оставался бенефициаром всех основных компаний. Корпорация объединяет десятки компаний, но главные – это «Укрбуд Девелопмент» и «Укрстройинвест».

Впрочем, бывший владелец «Укрбуда» признал, что на сегодняшний день полностью потерял управление корпорацией.

«На сегодняшний день я потерял как владелец компании все активы. Это господин Федотенков, это господин Майборода. И еще хотел бы подчеркнуть, есть господин Мармыш, который был главным юристом, на людей которого очень много оформилось тоже активов, принадлежащих «Укрбуду»», — рассказывает бывший депутат.

По словам Микитася, три названные им человека ответственны перед инвесторами за ход строительства на объектах и недостачу средств. Микитась утверждает, что из «Укрбуда» вывели активы доходностью свыше 4 млрд грн.

Добавим, что Федотенков в 2000-х годах занимался торговлей замороженными морепродуктов. В настоящее время он является совладельцем компании «ФМ Групп» вместе с Сергеем Матвиенко. Она занимается сетью ресторанов «Tarantino family» – 57 заведений этого бренда находится в Киеве, 17 – в Москве и один – в Лондоне.

По информации СМИ, Федотенков представляет в «Укрбуде» интересы других крупных инвесторов.

Напомним, 2 октября Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрении бывшему главе «Укрбуда» Максиму Микитасю из-за аферы с квартирами для нацгвардейцев. 25 ноября за Микитая внесли залог в размере 80 млн грн, который ему присудила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Также суд разрешил экс-нардепу не носить электронный браслет.

https://inforesist.org/mikitas-zayavil-chto-iz-ukrbuda-vyveli-bolee-4-mlrd-grn/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:39

Мне кажется что кричать Ганьба! нужно не у президента, а под мэрией.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:07

p_a_l
Конечно под мэрией и брать Виталю за бубенчики.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:16

Re:

Ну це якийсь дебілізм населення ... Скільки ж можна на граблі наступати ...
З іншого боку - держава це все дуже легко може ліквідувати назавжди - прийняти закони , згідно з якими можна продавати тільки готове житло ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:19

  Puente написав:Ну це якийсь дебілізм населення ... Скільки ж можна на граблі наступати ...
З іншого боку - держава це все дуже легко може ліквідувати назавжди - прийняти закони , згідно з якими можна продавати тільки готове житло ...

Угу. И так же легко и просто никто ничего не будет строить. -- деньги-то где брать?
_hunter
 
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Якщо сильно верещати то за рахунок других можна і добудувати
l4567
 
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