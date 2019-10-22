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"Добудуйте!" - під офісом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 12:13

  _hunter написав:Так а что такое эти "уже под гос гарантии", если не деньги государства?
Более того: то, что дом построен на 90% -- совсем не значит, что всем нужно "докинуть" еще по 10% -- знаю людей, которым в похожей ситуации еще по 50% скинуться предложили.


Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).

Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся.
dan15
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 15:44

  dan15 написав:
  _hunter написав:Так а что такое эти "уже под гос гарантии", если не деньги государства?
Более того: то, что дом построен на 90% -- совсем не значит, что всем нужно "докинуть" еще по 10% -- знаю людей, которым в похожей ситуации еще по 50% скинуться предложили.


Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).

Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся.

Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит?
Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать?
Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства?
Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 20:41

  _hunter написав:
  dan15 написав:
  _hunter написав:Так а что такое эти "уже под гос гарантии", если не деньги государства?
Более того: то, что дом построен на 90% -- совсем не значит, что всем нужно "докинуть" еще по 10% -- знаю людей, которым в похожей ситуации еще по 50% скинуться предложили.


Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).

Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся.

Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит?
Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать?
Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства?
Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".

Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 11:03

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  dan15 написав:Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).

Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся.

Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит?
Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать?
Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства?
Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".

Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.

Недостроенный дом? -- забавно.
И почему государство это будет гарантировать только для этих избранных домов? -- а не для всех новостроев?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 06:55

  dan15 написав:Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).

Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся.

Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит?
Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать?
Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства?
Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".[/quote]
Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.[/quote]
Недостроенный дом? -- забавно.
И почему государство это будет гарантировать только для этих избранных домов? -- а не для всех новостроев?[/quote]
Поддерживаю на все 100%
Чем другие недостройки отличются от этих.
Государству непроще навести порядок на всем рынке недвижимости.
Или так и будет у нас выборочная дырократия.
Этим надо, а эти сами пусть решают.
Этих пропустить, а этих нет!!!!!
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:16

  _hunter написав:И почему государство это будет гарантировать только для этих избранных домов? -- а не для всех новостроев?

Потому что эта пирамида - слишком большая. И вызовет заметную волну недовольства, если рухнет.

А недовольство "инвесторов" пирамид поменьше - вроде незаметно, и поэтому никому не интересно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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