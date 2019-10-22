Додано: Суб 14 гру, 2019 06:55

dan15 написав: Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).



Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся. что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторамв каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест,что стройки завершатся.

Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит?Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать?Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства?Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".[/quote]Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.[/quote]Недостроенный дом? -- забавно.И почему государство это будет гарантировать только для этих избранных домов? -- а не для всех новостроев?[/quote]Поддерживаю на все 100%Чем другие недостройки отличются от этих.Государству непроще навести порядок на всем рынке недвижимости.Или так и будет у нас выборочная дырократия.Этим надо, а эти сами пусть решают.Этих пропустить, а этих нет!!!!!