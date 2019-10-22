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_hunter написав:Так а что такое эти "уже под гос гарантии", если не деньги государства? Более того: то, что дом построен на 90% -- совсем не значит, что всем нужно "докинуть" еще по 10% -- знаю людей, которым в похожей ситуации еще по 50% скинуться предложили.
Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).
Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджет и гарантий от страны что стройки завершатся.
_hunter написав:Так а что такое эти "уже под гос гарантии", если не деньги государства? Более того: то, что дом построен на 90% -- совсем не значит, что всем нужно "докинуть" еще по 10% -- знаю людей, которым в похожей ситуации еще по 50% скинуться предложили.
Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).
Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджети гарантий от страны что стройки завершатся.
Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит? Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать? Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства? Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".
_hunter написав:Так а что такое эти "уже под гос гарантии", если не деньги государства? Более того: то, что дом построен на 90% -- совсем не значит, что всем нужно "докинуть" еще по 10% -- знаю людей, которым в похожей ситуации еще по 50% скинуться предложили.
Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).
Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджети гарантий от страны что стройки завершатся.
Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит? Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать? Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства? Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".
Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
dan15 написав:Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).
Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджети гарантий от страны что стройки завершатся.
Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит? Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать? Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства? Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".
Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.
Недостроенный дом? -- забавно. И почему государство это будет гарантировать только для этих избранных домов? -- а не для всех новостроев?
dan15 написав:Гос гарантии это гарантии что деньги не будут украдены второй раз как это бывает в "Кооперативах". Государство говорит инвесторам сколько доплатить в каждом конкретном доме за 1 м2 и само собирает деньги и достраивает. Если инвестор не платит его участие в проекте уходит с аукциона. Любые удорожания снова собирает с инвесторов. Можно даже прибыль гос предприятию заложить типа 10% от сметы (на высокие зарплаты топ менеджмента и в местный бюджет).
Схема имеет одни плюсы в виде рабочих мест, прибыли в бюджети гарантий от страны что стройки завершатся.
Пара "маленьких" вопросов: а с "квартирой" этого инвестора что происходит? Если любое удорожание снова (и снова и снова) собирается с инвесторов -- есть ли смысл вообще что-то достраивать? Для чего в эту типичную схему с достройкой нужно добавлять еще одну прослойку -- в лице государства? Я уже третий раз вижу эти "гарантии" без единого описания механизма работы. Только услышал -- что не деньгами. А чем/как гарантируется достройка? -- "мамой клянусь".[/quote] Вероятно государство будет гарантировать, что госмонополии в лице водоканала, электросети и теплосети без обычных бюрократических проволочек и хабарей подключат новострой к своим сетям.[/quote] Недостроенный дом? -- забавно. И почему государство это будет гарантировать только для этих избранных домов? -- а не для всех новостроев?[/quote] Поддерживаю на все 100% Чем другие недостройки отличются от этих. Государству непроще навести порядок на всем рынке недвижимости. Или так и будет у нас выборочная дырократия. Этим надо, а эти сами пусть решают. Этих пропустить, а этих нет!!!!!