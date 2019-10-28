Мережа почтоматов Rozetka в Києві виросла і складається вже з 30 пристроїв.
Дивися повний текст Мережа поштоматів Rozetka зросла до 30 штук.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2019 11:11
Мережа поштоматів Rozetka зросла до 30 штук
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мережа поштоматів Rozetka зросла до 30 штук.
Додано: Чет 05 гру, 2019 11:11
Кстати недавно обратил внимание на почтомат от Розетки на Контрактовой почте. Задумался о том, чтобы отправлять туда покупки. Очень кстати удобно
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google Adsense [Bot], MSN [Bot], Puente, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|