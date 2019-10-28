RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Мережа поштоматів Rozetka
зросла до 30 штук

Мережа поштоматів Rozetka зросла до 30 штук
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:11

Мережа поштоматів Rozetka зросла до 30 штук

Пропонуємо до обговорення:
Мережа почтоматов Rozetka в Києві виросла і складається вже з 30 пристроїв.

Дивися повний текст Мережа поштоматів Rozetka зросла до 30 штук.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92216
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:11

Кстати недавно обратил внимание на почтомат от Розетки на Контрактовой почте. Задумался о том, чтобы отправлять туда покупки. Очень кстати удобно
KULANDALE
 
Повідомлень: 65
З нами з: 13.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google Adsense [Bot], MSN [Bot], Puente, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Rozetka підвищила поріг безкоштовного самовивозу 1, 2
R2 » Сер 27 лис, 2019 17:34
12 813
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 19:03
Евгений Н.
Rozetka підключилася до Покупки частинами від monobank
R2 » Вів 19 лис, 2019 20:07
1 159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лис, 2019 20:07
Civis
В Україні зросла середня зарплата (інфографіка)
R2 » Пон 28 жов, 2019 21:05
2 188
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 жов, 2019 20:51
Tamagoch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79225)
05.12.2019 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.