RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київводоканал затвердив нові
внески: за що доведеться...

Київводоканал затвердив нові внески: за що доведеться...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:54

Київводоканал затвердив нові внески: за що доведеться...

Пропонуємо до обговорення:
Жителям Києва затвердили новий внесок на обслуговування вузлів комерційного обліку холодної води.

Дивися повний текст Київводоканал затвердив нові внески: за що доведеться заплатити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92216
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 11:55

Понятно только, что суммарная плата за воду вырастет.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1126
З нами з: 12.12.14
Подякував: 100 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, MSN [Bot], Puente, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали випадки, коли субсидію доведеться повернути
R2 » Суб 30 лис, 2019 17:05
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 17:06
myspacevg
Який вигляд матимуть нові 200 и 500 гривень (фото)
R2 » Суб 30 лис, 2019 10:18
1 244
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 лис, 2019 16:13
yama
В Україні можуть з'явитися нові автозаводи
R2 » Сер 27 лис, 2019 00:25
2 175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лис, 2019 11:57
blueiceua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79225)
05.12.2019 12:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.