Жителям Києва затвердили новий внесок на обслуговування вузлів комерційного обліку холодної води.
Дивися повний текст Київводоканал затвердив нові внески: за що доведеться заплатити.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 11:54
Київводоканал затвердив нові внески: за що доведеться...
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Дивися повний текст Київводоканал затвердив нові внески: за що доведеться заплатити.
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