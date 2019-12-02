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Чому долар падає, а ціни
ні - пояснення Мінекономіки

Чому долар падає, а ціни ні - пояснення Мінекономіки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:33

Чому долар падає, а ціни ні - пояснення Мінекономіки

Пропонуємо до обговорення:
Низький курс долара може відобразитися на цінах тільки ближче до другого кварталу 2020 року.

Дивися повний текст Чому долар падає, а ціни ні - пояснення Мінекономіки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 12:33

Ну да, а как доллар прыгал, то и ценники менялись каждую не делю.
ostaporel103
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