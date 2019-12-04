Найдорожчими будуть землі в Центральному і Західному регіонах України.
Дивися повний текст Середня ціна на землю в регіонах України (інфографіка).
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Додано: Чет 05 гру, 2019 14:28
Середня ціна на землю в регіонах України (інфографіка)
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Дивися повний текст Середня ціна на землю в регіонах України (інфографіка).
Додано: Чет 05 гру, 2019 14:28
Крым уже не украинский?!!
Когда Гугл не включил Крым в состав Украины, поднялась волна протестов, вплоть до МИДа.
Когда то же самое делает украинский сайт (
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