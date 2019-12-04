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Середня ціна на землю в
регіонах України (інфографіка)

Середня ціна на землю в регіонах України (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:28

Середня ціна на землю в регіонах України (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найдорожчими будуть землі в Центральному і Західному регіонах України.

Дивися повний текст Середня ціна на землю в регіонах України (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:28

Крым уже не украинский?!!

Когда Гугл не включил Крым в состав Украины, поднялась волна протестов, вплоть до МИДа.
Когда то же самое делает украинский сайт (https://landlord.ua/news/serednia-start ... fohrafika/) - тишина.
yanyura
 
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