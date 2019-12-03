За словами Олега Чурія, валюта, яка може лише послаблюватися, немає довіри
Дивися повний текст У НБУ назвали переваги сильної гривні.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 14:30
У НБУ назвали переваги сильної гривні
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Дивися повний текст У НБУ назвали переваги сильної гривні.
Додано: Чет 05 гру, 2019 14:30
Наверно скоро гривны будет приравниваться к английскому фунту , но вот почему все только дорожает , все больше и больше непонятно )). Напоминает рогатку повернутую себе в лицо чем сильней натягиваешь тем больше вероятность остаться без глаз .
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