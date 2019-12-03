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У НБУ назвали переваги
сильної гривні

У НБУ назвали переваги сильної гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:30

У НБУ назвали переваги сильної гривні

Пропонуємо до обговорення:
За словами Олега Чурія, валюта, яка може лише послаблюватися, немає довіри

Дивися повний текст У НБУ назвали переваги сильної гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:30

Наверно скоро гривны будет приравниваться к английскому фунту , но вот почему все только дорожает , все больше и больше непонятно )). Напоминает рогатку повернутую себе в лицо чем сильней натягиваешь тем больше вероятность остаться без глаз .
art_kovka
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