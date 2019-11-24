В Уряді готують новий механізм взаємодії державних органів із громадянами - через месенджери.
Дивися повний текст Держоргани будуть спілкуватися з громадянами у месенджері.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 14:35
Держоргани будуть спілкуватися з громадянами у месенджері
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держоргани будуть спілкуватися з громадянами у месенджері.
Додано: Чет 05 гру, 2019 14:35
C какой Луны они (новая власть да и старая не лучше была) свалились непонятно.
У нас не Гонконг где страна равняется одному городу.
И украина не только киев. Мобльная связь даже не везде есть не говоря об интернете.
С таким успехом могут через спутник общаться с народом украины или телепатически.
Додано: Чет 05 гру, 2019 15:19
Странная логика: если у меня в деревне письма только на телеге возят -- пусть у всех так будет.
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