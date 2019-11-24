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Держоргани будуть спілкуватися
з громадянами у месенджері

Держоргани будуть спілкуватися з громадянами у месенджері
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:35

Держоргани будуть спілкуватися з громадянами у месенджері

Пропонуємо до обговорення:
В Уряді готують новий механізм взаємодії державних органів із громадянами - через месенджери.

Дивися повний текст Держоргани будуть спілкуватися з громадянами у месенджері.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 14:35

C какой Луны они (новая власть да и старая не лучше была) свалились непонятно.
У нас не Гонконг где страна равняется одному городу.
И украина не только киев. Мобльная связь даже не везде есть не говоря об интернете.
С таким успехом могут через спутник общаться с народом украины или телепатически.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 15:19

  blueiceua написав:C какой Луны они (новая власть да и старая не лучше была) свалились непонятно.
У нас не Гонконг где страна равняется одному городу.
И украина не только киев. Мобльная связь даже не везде есть не говоря об интернете.
С таким успехом могут через спутник общаться с народом украины или телепатически.

Странная логика: если у меня в деревне письма только на телеге возят -- пусть у всех так будет.
_hunter
 
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