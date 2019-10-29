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Рада відстрочила збільшені
штрафи за ввезення "єврономера"

Рада відстрочила збільшені штрафи за ввезення "єврономера"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 16:34

Рада відстрочила збільшені штрафи за ввезення "єврономера"

Пропонуємо до обговорення:
Рада відстрочила збільшені штрафи за ввезення "Єврономер"

Дивися повний текст Рада відстрочила збільшені штрафи за ввезення \"єврономера\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 16:34

недобор в бюджет растет при этом. ну что ж , правильно, больше ада
ruslan42212
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