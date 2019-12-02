|
|
|
Уряд планує збільшити соціальні гарантії...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2019 16:34
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада опублікувала текст законопроекту №2494, яким пропонується підвищеити соціальні гарантії дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, одиноким матерям та малозабезпеченим сім`ям.
Дивися повний текст Уряд планує збільшити соціальні гарантії малозабезпеченим сім’ям
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92223
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 гру, 2019 16:34
Задрали уже своей заботой о нищебродах. Помогать надо, если люди имеют какую-то инвалидность. Пенсионам надо поднять пенсии на сумму помощи. Тогда у ленивых ж*** в предвкушении отсутствия денег на пивас быстренько проснется поисковая активность и они сменят работу на более оплачиваемую или найдут вторую. Ясное дело на такой работе придется работать а не фигней страдать, как наш народ любит.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 1673
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|300
|
Сер 04 гру, 2019 17:51
EKO
|
|10
|456
|
|
|1
|57
|
Вів 03 гру, 2019 14:52
Dikoy
|