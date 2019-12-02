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Уряд планує збільшити
соціальні гарантії...

Уряд планує збільшити соціальні гарантії...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 16:34

Уряд планує збільшити соціальні гарантії...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада опублікувала текст законопроекту №2494, яким пропонується підвищеити соціальні гарантії дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, одиноким матерям та малозабезпеченим сім`ям.

Дивися повний текст Уряд планує збільшити соціальні гарантії малозабезпеченим сім’ям.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 16:34

Задрали уже своей заботой о нищебродах. Помогать надо, если люди имеют какую-то инвалидность. Пенсионам надо поднять пенсии на сумму помощи. Тогда у ленивых ж*** в предвкушении отсутствия денег на пивас быстренько проснется поисковая активность и они сменят работу на более оплачиваемую или найдут вторую. Ясное дело на такой работе придется работать а не фигней страдать, как наш народ любит.
ssnet
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