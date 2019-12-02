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Банки будуть повертати
цілі купюри в грошовий обіг

Банки будуть повертати цілі купюри в грошовий обіг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:04

Банки будуть повертати цілі купюри в грошовий обіг

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк стимулюватиме уповноважені банки приймати від банків готівку та видавати їм підкріплення придатною до обігу готівкою.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:05

''принимать от банков наличные и выдавать им подкрепление пригодными к обращению наличными''
принимать хорошие и выдавать еще пока годными.интересная мысль.
Tabak
 
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