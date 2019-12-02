Національний банк стимулюватиме уповноважені банки приймати від банків готівку та видавати їм підкріплення придатною до обігу готівкою.
Дивися повний текст Банки будуть повертати цілі купюри в грошовий обіг.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 17:04
Банки будуть повертати цілі купюри в грошовий обіг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банки будуть повертати цілі купюри в грошовий обіг.
Додано: Чет 05 гру, 2019 17:05
''принимать от банков наличные и выдавать им подкрепление пригодными к обращению наличными''
принимать хорошие и выдавать еще пока годными.интересная мысль.
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