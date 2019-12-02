|
|
|
Уряд пропонує обкласти непрацюючі газові та нафтові...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2019 17:18
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує винести на голосування до парламенту законопроєкт, яким запровадить обов'язкову сплату податків компаніями, які отримали ліцензію на видобуток нафти та газу, але не проводять жодної діяльності з видобутку.
Дивися повний текст Уряд пропонує обкласти непрацюючі газові та нафтові надра податками
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92226
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 05 гру, 2019 17:18
Мне название статьи понравилось, чувствуется рука мастера :)
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3688
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 1136 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|41
|
Чет 05 гру, 2019 16:34
ssnet
|
|5
|300
|
Сер 04 гру, 2019 17:51
EKO
|
|10
|457
|
|