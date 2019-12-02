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Уряд пропонує обкласти
непрацюючі газові та нафтові...

Уряд пропонує обкласти непрацюючі газові та нафтові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:18

Уряд пропонує обкласти непрацюючі газові та нафтові...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України планує винести на голосування до парламенту законопроєкт, яким запровадить обов'язкову сплату податків компаніями, які отримали ліцензію на видобуток нафти та газу, але не проводять жодної діяльності з видобутку.

Дивися повний текст Уряд пропонує обкласти непрацюючі газові та нафтові надра податками.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:18

Мне название статьи понравилось, чувствуется рука мастера :)
Igorten
 
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