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Нацбанк вважає, що за акції біля будинків Смолія і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 гру, 2019 17:49
Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку вважають, що мітинги під стінами НБУ та під будинками голови та першого заступника голови є проплаченими заходами з боку ексвласників виведених з ринку банків.
Дивися повний текст Нацбанк вважає, що за акції біля будинків Смолія і Рожкової платить Коломойський
.
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Додано: Чет 05 гру, 2019 17:49
вони теж можуть проплатити.
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