RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк вважає, що за акції
біля будинків Смолія і...

Нацбанк вважає, що за акції біля будинків Смолія і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:49

Нацбанк вважає, що за акції біля будинків Смолія і...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку вважають, що мітинги під стінами НБУ та під будинками голови та першого заступника голови є проплаченими заходами з боку ексвласників виведених з ринку банків.

Дивися повний текст Нацбанк вважає, що за акції біля будинків Смолія і Рожкової платить Коломойський.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92226
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2019 17:49

вони теж можуть проплатити.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, MSN [Bot] і 26 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк зазнав збитків через зміцнення гривні
R2 » Сер 27 лис, 2019 12:40
9 529
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 11:26
warlamp
Нацбанк стягнув зі збанкрутілого «Дельта банку» майже 1...
R2 » Пон 02 гру, 2019 21:50
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 21:50
igorbuda52
Опалення підключили в 92% будинків українців 1 ... 10, 11, 12
R2 » П'ят 08 лис, 2019 16:11
117 5782
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2019 15:15
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16774)
05.12.2019 18:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.