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Світова криза: експерт розповів,
як вона вплине на курс...

Світова криза: експерт розповів, як вона вплине на курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 08:12

Світова криза: експерт розповів, як вона вплине на курс...

Пропонуємо до обговорення:
Розповів Finance.ua фінансовий експерт Олексій Козирєв.

Дивися повний текст Світова криза: експерт розповів, як вона вплине на курс гривні (відео).
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