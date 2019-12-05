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АМКУ зобов’язав крупні АЗС знизити ціни на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 08:39
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет направив обов’язкові до виконання рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до крупних мереж АЗС.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 08:40
Хахаха, ОККО понизили уже!
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