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АМКУ зобов’язав крупні АЗС
знизити ціни на бензин

АМКУ зобов’язав крупні АЗС знизити ціни на бензин
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 08:39

АМКУ зобов’язав крупні АЗС знизити ціни на бензин

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет направив обов’язкові до виконання рекомендації щодо зниження роздрібних цін на високооктанові бензини та дизельне пальне до крупних мереж АЗС.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 08:40

Хахаха, ОККО понизили уже!
На 10 копеек.
alexander_khirhyalan
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