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Транзит російського газу
через Україну побив рекорди

Транзит російського газу через Україну побив рекорди
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:31

Транзит російського газу через Україну побив рекорди

Пропонуємо до обговорення:
Газпром збільшив потужності транзиту газу через територію України до 302 мільйонів кубічних метрів.

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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:31

Данные на сайте Укртрансгаза свидетельствуют о резком сокращении собственной добычи в Украине.
tatarinov09101985
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