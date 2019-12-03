Газпром збільшив потужності транзиту газу через територію України до 302 мільйонів кубічних метрів.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:31
Транзит російського газу через Україну побив рекорди
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Дивися повний текст Транзит російського газу через Україну побив рекорди.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 09:31
Данные на сайте Укртрансгаза свидетельствуют о резком сокращении собственной добычи в Украине.
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