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"Оцифровка" території України
коштуватиме понад 275...

"Оцифровка" території України коштуватиме понад 275...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:27

"Оцифровка" території України коштуватиме понад 275...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 26 листопада оголосила тендер щодо аерофотознімання більшої частини території України очікуваною вартістю 276,59 мільйона гривень.

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