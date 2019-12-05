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"Оцифровка" території України коштуватиме понад 275...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:27
Пропонуємо до обговорення:
Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру 26 листопада оголосила тендер щодо аерофотознімання більшої частини території України очікуваною вартістю 276,59 мільйона гривень.
Дивися повний текст \"Оцифровка\" території України коштуватиме понад 275 мільйонів
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 11:28
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