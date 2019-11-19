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Маркарова розповіла про
подальшу долю ПриватБанку

Маркарова розповіла про подальшу долю ПриватБанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 12:36

Маркарова розповіла про подальшу долю ПриватБанку

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк планують приватизувати і знову повернути на приватний ринок.

Дивися повний текст Маркарова розповіла про подальшу долю ПриватБанку.
R2
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