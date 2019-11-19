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В Мінрегіоні розповіли, як стримати зростання тарифів ЖКГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Міністерство розвитку громад та територій України.
Дивися повний текст В Мінрегіоні розповіли, як стримати зростання тарифів ЖКГ
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:07
То есть никак...
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