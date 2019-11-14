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Рада НБУ визнала валютно-курсову політику регулятора...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Рада Національного банку України, яка є органом, якому звітує Нацбанк, рекомендувала правлінню НБУ задіяти всі засоби для зниження облікової ставки, а також розкритикувала суттєве зміцнення курсу гривні.
Дивися повний текст Рада НБУ визнала валютно-курсову політику регулятора неефективною
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R2
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:07
готовимся к развороту
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ruslan42212
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:25
ОУ, здравая мысль!!! Ну на конец то.
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Галина441
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:44
Хотите доллар по 40 так их унас есть, но пусть будет по 8.00. А спекулянтов к ногтю. Зеленский умничка, молодец как выспится то вааще будет круто.
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alekc_sizov
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