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Бізнес оцінив фіскальний тиск на нього (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:10
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні ЕБА.
Дивися повний текст Бізнес оцінив фіскальний тиск на нього (інфографіка)
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R2
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:10
кто эти 59% которые довольны такими высокими ставками налога???
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