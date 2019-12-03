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Бізнес оцінив фіскальний
тиск на нього (інфографіка)

Бізнес оцінив фіскальний тиск на нього (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:10

Бізнес оцінив фіскальний тиск на нього (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні ЕБА.

Дивися повний текст Бізнес оцінив фіскальний тиск на нього (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:10

кто эти 59% которые довольны такими высокими ставками налога???
Конрад Карлович
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