Для того, щоб отримати кредит для розвитку бізнесу потрібно буде показати, що є бізнес-план та його справжність.
Дивися повний текст Милованов розповів, хто стежитиме за дешевими кредитами для малого бізнесу.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:41
Милованов розповів, хто стежитиме за дешевими кредитами...
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Дивися повний текст Милованов розповів, хто стежитиме за дешевими кредитами для малого бізнесу.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:41
Были уже такие игры. Выбирают проекты по вкуснее, сами берут в оборот (тупо присваивают), а проектировщику коленом под зад..
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