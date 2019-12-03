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Милованов розповів, хто стежитиме
за дешевими кредитами...

Милованов розповів, хто стежитиме за дешевими кредитами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:41

Милованов розповів, хто стежитиме за дешевими кредитами...

Пропонуємо до обговорення:
Для того, щоб отримати кредит для розвитку бізнесу потрібно буде показати, що є бізнес-план та його справжність.

Дивися повний текст Милованов розповів, хто стежитиме за дешевими кредитами для малого бізнесу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:41

Были уже такие игры. Выбирают проекты по вкуснее, сами берут в оборот (тупо присваивают), а проектировщику коленом под зад..
Галина441
 
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