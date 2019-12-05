Національний банк вважає нинішню макроекономічну ситуацію найкращою за час незалежності України.
Дивися повний текст У НБУ оцінили макроекономічну ситуацію в Україні.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:44
У НБУ оцінили макроекономічну ситуацію в Україні
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Дивися повний текст У НБУ оцінили макроекономічну ситуацію в Україні.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:45
Вырванные из контекста цифры, проблемы с анализом и подборкой данных.
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