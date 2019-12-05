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У НБУ оцінили макроекономічну
ситуацію в Україні

У НБУ оцінили макроекономічну ситуацію в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:44

У НБУ оцінили макроекономічну ситуацію в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк вважає нинішню макроекономічну ситуацію найкращою за час незалежності України.

Дивися повний текст У НБУ оцінили макроекономічну ситуацію в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:45

Вырванные из контекста цифры, проблемы с анализом и подборкой данных.
Галина441
 
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