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"Інтергал-Буд" про ситуацію з
"Укрбудом": зафіксованих...

"Інтергал-Буд" про ситуацію з "Укрбудом": зафіксованих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:53

"Інтергал-Буд" про ситуацію з "Укрбудом": зафіксованих...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба компанії.

Дивися повний текст \"Інтергал-Буд\" про ситуацію з \"Укрбудом\": зафіксованих домовленостей наразі немає.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:53

Мы наверное хуже всех, так позоримся что внутри ,что снаружи, папуа нова гвинея в квадрате.
alekc_sizov
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