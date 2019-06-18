Про це повідомляє пресслужба компанії.
Дивися повний текст \"Інтергал-Буд\" про ситуацію з \"Укрбудом\": зафіксованих домовленостей наразі немає.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:53
"Інтергал-Буд" про ситуацію з "Укрбудом": зафіксованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Інтергал-Буд\" про ситуацію з \"Укрбудом\": зафіксованих домовленостей наразі немає.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:53
Мы наверное хуже всех, так позоримся что внутри ,что снаружи, папуа нова гвинея в квадрате.
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