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Українці віддають перевагу вживаним авто (статистика за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:55
Пропонуємо до обговорення:
Це в 2,5 рази більше, ніж в листопаді минулого року.
Дивися повний текст Українці віддають перевагу вживаним авто (статистика за листопад)
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:56
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