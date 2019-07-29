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Українці віддають перевагу
вживаним авто (статистика за...

Українці віддають перевагу вживаним авто (статистика за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:55

Українці віддають перевагу вживаним авто (статистика за...

Пропонуємо до обговорення:
Це в 2,5 рази більше, ніж в листопаді минулого року.

Дивися повний текст Українці віддають перевагу вживаним авто (статистика за листопад).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:56

Тупо нет денег на новые...
Конрад Карлович
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