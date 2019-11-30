Кількість працівників інспекції з паркування можуть збільшити до 300 осіб.
Дивися повний текст У Києві планують вшестеро збільшити кількість інспекторів з паркування.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:57
У Києві планують вшестеро збільшити кількість...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві планують вшестеро збільшити кількість інспекторів з паркування.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:57
Киев город мышеловка, нет дорог и развязок, сплошные узкопленочные односторонние дороги как в деревне в Европе, для столицы это кошмар.
|