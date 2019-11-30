RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві планують вшестеро
збільшити кількість...

У Києві планують вшестеро збільшити кількість...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:57

У Києві планують вшестеро збільшити кількість...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість працівників інспекції з паркування можуть збільшити до 300 осіб.

Дивися повний текст У Києві планують вшестеро збільшити кількість інспекторів з паркування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92241
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 13:57

Киев город мышеловка, нет дорог и развязок, сплошные узкопленочные односторонние дороги как в деревне в Европе, для столицы это кошмар.
alekc_sizov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 59
З нами з: 14.12.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд планує збільшити соціальні гарантії...
R2 » Чет 05 гру, 2019 16:34
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 гру, 2019 16:34
ssnet
В IKEA назвали строки запуску першого магазину в Києві
R2 » Вів 03 гру, 2019 15:23
9 344
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 гру, 2019 12:42
sequence
У Києві підірвали відділення "Ощадбанку"
R2 » Суб 30 лис, 2019 13:14
7 693
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 10:23
denmayer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.