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Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:18
Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global представила на заході в Єгипті новий смартфон Nokia 2.3.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:18
Как для бюджетника хороший аккумулятор, остальное - как обычно.
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