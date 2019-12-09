Компанія HMD Global представила на заході в Єгипті новий смартфон Nokia 2.3.
Дивися повний текст Nokia представила новий дешевий смартфон (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:18
Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Nokia представила новий дешевий смартфон (фото).
Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:18
Как для бюджетника хороший аккумулятор,якобы память 2\32Gb, остальное - как обычно.
Додано: Суб 07 гру, 2019 10:49
|