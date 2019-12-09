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Nokia представила новий
дешевий смартфон (фото)

Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:18

Nokia представила новий дешевий смартфон (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія HMD Global представила на заході в Єгипті новий смартфон Nokia 2.3.

Дивися повний текст Nokia представила новий дешевий смартфон (фото).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 14:18

Как для бюджетника хороший аккумулятор,якобы память 2\32Gb, остальное - как обычно.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 10:49

  warlamp написав:Как для бюджетника хороший аккумулятор,якобы память 2\32Gb, остальное - как обычно.

За 109Є це вже вчорашній день.
andrijk777
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та да нокія в конвульсіях
vitaliygoodlife
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