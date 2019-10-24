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Суд скасував штраф в 55
мільйонів для групи Тігіпка

Суд скасував штраф в 55 мільйонів для групи Тігіпка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:09

Суд скасував штраф в 55 мільйонів для групи Тігіпка

Пропонуємо до обговорення:
Господарський суд Києва задовольнив позов групи "ТАС" Сергія Тігіпка і скасував штраф Антимонопольного комітету на суму 55 млн гривень за порушення при покупці пакету акцій ВАТ "Дніпрометиз".

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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 16:09

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