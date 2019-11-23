Опалюємо космос: Прем'єр про втрати в тепломережах

Додано: Суб 07 гру, 2019 19:26

Это он о количестве спизженных средств - хватило бы отапливать космос.



Индивидуальное может быть не только электрическим!



Если есть газ - можно газовое.



О мощности электрического: Не обувайте ..ду в лапти! Стандартной мощности подключения по контракту 3кВт достаточно для полноценного отопления - просто нужно научиться думать по другому.

Вкладывать деньги не в красивые ништяшки, а в образованные мозги.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.