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Структуру держборгу на 22%
становлять офіційні кредитори

Структуру держборгу на 22% становлять офіційні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:07

Структуру держборгу на 22% становлять офіційні кредитори

Пропонуємо до обговорення:
Структуру державного боргу України на 22% становлять офіційні кредитори.

Дивися повний текст Структуру держборгу на 22% становлять офіційні кредитори.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:07

а кто остальные герои кредиторы
alekc_sizov
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