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Структуру держборгу на 22% становлять офіційні кредитори
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:07
Пропонуємо до обговорення:
Структуру державного боргу України на 22% становлять офіційні кредитори.
Дивися повний текст Структуру держборгу на 22% становлять офіційні кредитори
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:07
а кто остальные герои кредиторы
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