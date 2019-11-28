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НБУ назвав причини сприятливої
ситуації на валютному ринку

НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:09

НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку

Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку України в листопаді 2019 року залишалася сприятливою, що надало можливість збільшити міжнародні резерви на 2,5% до 21,9 млрд доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:09

значит экспортеры нормально себя чувствуют ура дешевому доллару
alekc_sizov
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