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НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:09
Пропонуємо до обговорення:
Ситуація на валютному ринку України в листопаді 2019 року залишалася сприятливою, що надало можливість збільшити міжнародні резерви на 2,5% до 21,9 млрд доларів.
Дивися повний текст НБУ назвав причини сприятливої ситуації на валютному ринку
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:09
значит экспортеры нормально себя чувствуют ура дешевому доллару
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alekc_sizov
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ssnet
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