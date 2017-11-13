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Іноземці скупили українських
держоблігацій вже на 106...

Іноземці скупили українських держоблігацій вже на 106...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:12

Іноземці скупили українських держоблігацій вже на 106...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками щотижневого аукціону зріс на 1,9 мільярда гривень, або на 1,8%, - до 106,1 мільярда гривень.

Дивися повний текст Іноземці скупили українських держоблігацій вже на 106 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 17:12

кто это такие иноземци, яки так люблять нашу гривню, мы хотим знать их имена
alekc_sizov
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