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Скасувано постанову про
мінімальний оклад для вчителів

Скасувано постанову про мінімальний оклад для вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 19:31

Скасувано постанову про мінімальний оклад для вчителів

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Профспілки працівників освіти та науки України.

Дивися повний текст Скасувано постанову про мінімальний оклад для вчителів.
R2
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