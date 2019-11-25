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Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:21
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці викрили злочинну схему підкупу лікарів з метою просування лікарських засобів та збільшення їх продажів.
Дивися повний текст Поліція викрила схему підкупу лікарів на 140 млн гривень
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:21
Руководство Нацполиции определенно давит жаба
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