Фонд гарантування вкладів фізичних осіб допускає поодинокі банкрутства банків у 2020 році.
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Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:22
Фонд гарантування допускає банкрутства банків в 2020 році
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Дивися повний текст Фонд гарантування допускає банкрутства банків в 2020 році.
Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:22
тва...ри верните людям деньги украденные гонторевой порошненко лагуном и ко!
НБУ под суд!
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