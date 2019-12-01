RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Фонд гарантування допускає
банкрутства банків в 2020 році

Фонд гарантування допускає банкрутства банків в 2020 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:22

Фонд гарантування допускає банкрутства банків в 2020 році

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб допускає поодинокі банкрутства банків у 2020 році.

Дивися повний текст Фонд гарантування допускає банкрутства банків в 2020 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92253
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2019 22:22

тва...ри верните людям деньги украденные гонторевой порошненко лагуном и ко!
НБУ под суд!
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1758
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Маркарова допускає зниження ставки ПДФО при...
R2 » Вів 03 гру, 2019 17:57
1 91
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 гру, 2019 17:57
Igorten
Експерт прогнозує подальше зміцнення гривні в 2020 році 1, 2
R2 » Нед 01 гру, 2019 09:51
10 789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 гру, 2019 11:03
dost1980
НБУ: неотримання траншу МВФ в 2019 році істотно не...
R2 » Нед 01 гру, 2019 20:08
2 137
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 гру, 2019 20:13
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79250)
06.12.2019 23:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.