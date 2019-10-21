RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укравтодор показав перші
результати зважувань на дорозі

Укравтодор показав перші результати зважувань на дорозі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:15

Укравтодор показав перші результати зважувань на дорозі

Пропонуємо до обговорення:
За місяць один майданчик зважування вантажівок на трасі Київ-Чоп зафіксував понад 200 фактів порушення габаритно-вагових обмежень, рекорд поставила фура яку 9 разів фіксували з середнім перевантаженням понад 21 тонну.

Дивися повний текст Укравтодор показав перші результати зважувань на дорозі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92255
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 09:15

“Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM"
Эффективность будет тогда,когда будут реально и не выборочно штрафовать.Пока есть все предпосылки для "решения"нарушений путём взяток.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1828
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 467 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...
R2 » Пон 25 лис, 2019 18:04
8 373
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лис, 2019 14:13
Kudrjavuy
Дубілет показав результати е-документообігу в...
R2 » Пон 25 лис, 2019 10:43
2 130
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 лис, 2019 10:53
Мизантрóп
Кличко показав, як заводили проліт Шулявского моста (відео)
R2 » Пон 21 жов, 2019 20:24
4 305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2019 00:08
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.