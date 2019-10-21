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Укравтодор показав перші результати зважувань на дорозі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 гру, 2019 09:15
Пропонуємо до обговорення:
За місяць один майданчик зважування вантажівок на трасі Київ-Чоп зафіксував понад 200 фактів порушення габаритно-вагових обмежень, рекорд поставила фура яку 9 разів фіксували з середнім перевантаженням понад 21 тонну.
Дивися повний текст Укравтодор показав перші результати зважувань на дорозі
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Додано: Суб 07 гру, 2019 09:15
“Уже сейчас мы видим высокую эффективность системы WiM"
Эффективность будет тогда,когда будут реально и не выборочно штрафовать.Пока есть все предпосылки для "решения"нарушений путём взяток.
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